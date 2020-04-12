Министры ОПЕК+ окончательно договорились о сокращении нефтедобычи

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Министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель объявил, что страны ОПЕК+ достигли окончательного решения по сокращению нефтедобычи в ходе второго экстренного заседания. Об этом он написал в своем Twitter.

«Путем непрерывных переговоров с рассвета пятницы, мы, наконец, объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн б/с для стран ОПЕК+», — заявил министр.

Он добавил, что сделка вступит в силу с 1 мая.

Ранее страны-участницы ОПЕК+ и представители других стран собирались 9 апреля. В рамках онлайн-встречи стороны обсудили стабилизацию нефтяного рынка, но не смогли подписать соглашение, потому что Мексика не согласилась с его условиями. Позже США сообщали, что возьмут на себя часть обязательств Мексики.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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— Источник: страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти —Началось заседание ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

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