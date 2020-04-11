В Раде предложили сократить расходы на борьбу с коронавирусом

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Комитет Верховной рады по вопросам бюджета утвердил проект изменений в госбюджет на 2020 год, в котором уменьшен на $73,3 млн ранее предполагаемый размер фонда на борьбу с COVID-19. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, теперь фонд на борьбу с коронавирусом предлагается в размере $2,38 млрд.

Верховная рада рассмотрит внесение изменений в бюджет страны на 2020 год на внеочередном заседании 13 апреля.

По последним данным, на Украине зарегистрировано 2 511 случаев коронавируса, 73 человека скончались, 79 выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.