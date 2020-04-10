В Москве с 13 по 19 апреля число сотрудников на предприятиях сократится в 10 раз

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Число работников на предприятиях Москвы с 13 по 19 апреля уменьшится в 10 раз, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

Ефимов отметил, что если на этой неделе на работу выходили почти три млн человек, то на следующей неделе эта цифра составит 300 тыс.

10 апреля глава города Сергей Собянин объявил о введении дополнительных мер против коронавируса, в том числе запуск пропускной системы и прекращение работы большинства городских предприятий.

В России коронавирусом заразились почти 12 тыс., скончались около 100 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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