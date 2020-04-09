ОПЕК+ обсуждает возможность снижения нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки

Страны-участницы ОПЕК+ обсуждают вопрос о сокращении добычи нефти на 10-20 миллионов баррелей в сутки. Об этом сообщили Reuters два информированных источника.

Как утверждают источники, сокращение эквивалентно примерно 20% мировых поставок.

«Это глобальная сделка», — сказал источник в ОПЕК.

Он не уточнил, будут ли в этой сделке участвовать Соединенные Штаты, на чем ранее настаивали производители России и представители ОПЕК.

В 17.00 мск началась экстренная встреча представителей стран-участниц ОПЕК+ по видеосвязи. Крупнейшие мировые производители нефти попытаются договориться об условиях сокращения добычи.

Ранее глава Минэнерго США Дэн Бруйетт заявил, что от решения РФ и Саудовской Аравии может зависеть ситуация на нефтяных рынках. Он предполагал, что страны смогут договориться и стабилизировать ситуацию на рынках.

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