ОПЕК+ обсуждает возможность снижения нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки
Страны-участницы ОПЕК+ обсуждают вопрос о сокращении добычи нефти на 10-20 миллионов баррелей в сутки. Об этом сообщили Reuters два информированных источника.
Как утверждают источники, сокращение эквивалентно примерно 20% мировых поставок.
«Это глобальная сделка», — сказал источник в ОПЕК.
Он не уточнил, будут ли в этой сделке участвовать Соединенные Штаты, на чем ранее настаивали производители России и представители ОПЕК.
В 17.00 мск началась экстренная встреча представителей стран-участниц ОПЕК+ по видеосвязи. Крупнейшие мировые производители нефти попытаются договориться об условиях сокращения добычи.
Ранее глава Минэнерго США Дэн Бруйетт заявил, что от решения РФ и Саудовской Аравии может зависеть ситуация на нефтяных рынках. Он предполагал, что страны смогут договориться и стабилизировать ситуацию на рынках.
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