ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ

В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте российского ведомства.

Согласно решению организации, Украина должна выполнить решение Органа по разрешению споров ВТО по спору в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония (DS493).

«ВТО обязала Украину устранить многочисленные нарушения в части расчёта демпинговой маржи, а также обязала исключить «Еврохим» из-под действия антидемпинговых мер», — заявили в министерстве.

Как известно, в июле 2014 года Украина с 11,91 до 36,03% увеличила ввозные пошлины на нитрат аммония из России. В ответ на это российская сторона в мае 2015 года обратилась с иском в ВТО. Москва указала на то, что Киев использовал несправедливую методику «энергокорректировок» для расчета стоимости российской продукции.