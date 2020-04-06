Воробьев выступил с обращением к бизнесу Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил в понедельник, 6 апреля, вечером с обращением к бизнесу региона.

«Сегодня мое обращение — к бизнесу, предпринимателям и управленцам, которых у нас огромное количество в Московской области. Мы вторая экономика в стране, и поэтому должны позаботиться о вас.

Мы это прекрасно понимаем, поэтому приняли документы, которые по сути позволяют работать всем заводам, фабрикам и предприятиям без ограничений. Только некоторые из них в сфере услуг – им нельзя. Но даже рестораны могут работать на вынос.

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Мы уже на федеральном и региональном уровне предусмотрели разные льготы. Это и налог на имущество, и льготы по различным налогам в нашу систему.

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Мы обязательно найдем и дополнительные возможности. Для этого по моему поручению все главы муниципалитетов и сам лично на этой неделе проведем обязательные консультации в Zoom – там могут участвовать до тысячи человек – для того, чтобы каждый из вас предложил, что вы от нас ждете и хотите.

Понятно, что ресурсы наши тоже ограничены – экономика сказывается на региональном бюджете. Но мы внимательно подумаем и послушаем, что вы можете предложить. Это касается и агропромышленного комплекса – он у нас небольшой, но важный. Здесь тоже предложим эффективные и удобные меры.

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Вы создаете рабочие места, платите налоги. Вы и ваша деятельность очень важны для нашей страны и Подмосковья. Спасибо вам за это. Я очень надеюсь, что совместная работа и то, что мы находимся рядом с вами, позволит нам и дальше развивать Подмосковье и нашу страну», - отметил губернатор.