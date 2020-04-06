Курс доллара упал ниже 76 рублей впервые с 18 марта
close
Курс доллара оказался ниже 76 рублей впервые с 18 марта. Об этом следует из данных торгов Московской биржи.
Так, курс доллара по отношению к рублю установился на отметке в 75,94 рублей.
При этом курс евро впервые с 17 марта стал ниже 82 рублей. Он достиг 81,96 рубля.
Проследить за курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Рубль пережил в марте наихудшее падение с января 2015 года
— Недолго радовались: мировые рынки вернулись к падению