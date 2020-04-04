В Центробанке рассказали о процентах на время кредитных каникул

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Во время кредитных каникул проценты продолжают начисляться, однако по льготной процентной ставке, заявляет Центральный банк России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы регулятора.

По кредитным картам и потребительским кредитам начисляются проценты по ставке, которая составляет 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита, говорится в документах. При этом по ипотечным кредитам начисляются проценты по ставке, установленной в договоре.

Проценты должны быть выплачены после окончания льготного периода, напоминает Центробанк.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на кредитные каникулы при снижении доходов более чем на 30% на фоне кризиса из-за пандемии.

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