В Центробанке рассказали о процентах на время кредитных каникул
Во время кредитных каникул проценты продолжают начисляться, однако по льготной процентной ставке, заявляет Центральный банк России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы регулятора.
По кредитным картам и потребительским кредитам начисляются проценты по ставке, которая составляет 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита, говорится в документах. При этом по ипотечным кредитам начисляются проценты по ставке, установленной в договоре.
Проценты должны быть выплачены после окончания льготного периода, напоминает Центробанк.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на кредитные каникулы при снижении доходов более чем на 30% на фоне кризиса из-за пандемии.
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