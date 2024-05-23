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Россиянам рассказали, как защитить печень при приеме лекарств

Диетолог Морозов: эффективных препаратов для защиты печени нет

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Чтобы защитить печень от повреждения лекарствами, врач должен учитывать их совместимость. Специальных препаратов для защиты печени не существует. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Сергей Морозов.

Диклофенак, парацетамол и другие нестероидные противовоспалительные, антибиотики (тетрациклин, эритромицин, бисептол, сульфадиметоксин и т. д.), гормональные и другие препараты при определенных условиях могут повредить печень.

«К сожалению, положительные эффекты гепатопротекторов, которые позиционируются как препараты, помогающие улучшить состояние печени, в серьезных исследованиях не доказаны», — объяснил врач.

Важно учитывать совместимость лекарств: для этого есть специальные ресурсы, доступные врачам. Также врач должен оценить баланс рисков и пользы. Например, для человека с высоким риском инсультов и инфарктов прием статинов необходим, несмотря на небольшой риск возникновения проблем с печенью.

Сам пациент должен следовать рекомендациям врача и не пить больше положенного. Например, не нужно пить вторую таблетку жаропонижающего, если первая не помогла. Тем, кто регулярно принимает лекарства, врач посоветовал контролировать состояние печени.

Ранее в Казани хирурги спасли девушку с червями в печени.

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