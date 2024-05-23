Россиянам рассказали, как защитить печень при приеме лекарств

Чтобы защитить печень от повреждения лекарствами, врач должен учитывать их совместимость. Специальных препаратов для защиты печени не существует. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Сергей Морозов.

Диклофенак, парацетамол и другие нестероидные противовоспалительные, антибиотики (тетрациклин, эритромицин, бисептол, сульфадиметоксин и т. д.), гормональные и другие препараты при определенных условиях могут повредить печень.

«К сожалению, положительные эффекты гепатопротекторов, которые позиционируются как препараты, помогающие улучшить состояние печени, в серьезных исследованиях не доказаны», — объяснил врач.

Важно учитывать совместимость лекарств: для этого есть специальные ресурсы, доступные врачам. Также врач должен оценить баланс рисков и пользы. Например, для человека с высоким риском инсультов и инфарктов прием статинов необходим, несмотря на небольшой риск возникновения проблем с печенью.

Сам пациент должен следовать рекомендациям врача и не пить больше положенного. Например, не нужно пить вторую таблетку жаропонижающего, если первая не помогла. Тем, кто регулярно принимает лекарства, врач посоветовал контролировать состояние печени.

Ранее в Казани хирурги спасли девушку с червями в печени.