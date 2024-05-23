При пожаре в Подмосковье погибли шесть человек

В Истринском районе Подмосковья при пожаре в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, в четверг в СНТ Снигирь загорелся двухэтажный дом площадью 80 квадратных метров. В 5:18 по мск возгорание было локализовано, а в 6:18 до прибытия пожарных пострадавшая женщина была госпитализирована в Красногорскую районную больницу.

«В результате пожара шесть человек погибли, один пострадал», — сказал собеседник РИА Новости.

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