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При пожаре в Подмосковье погибли шесть человек

В Истринском районе Подмосковья при пожаре в СНТ погибли шесть человек

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Depositphotos

В Истринском районе Подмосковья при пожаре в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, в четверг в СНТ Снигирь загорелся двухэтажный дом площадью 80 квадратных метров. В 5:18 по мск возгорание было локализовано, а в 6:18 до прибытия пожарных пострадавшая женщина была госпитализирована в Красногорскую районную больницу.

«В результате пожара шесть человек погибли, один пострадал», — сказал собеседник РИА Новости.

22 мая на железнодорожной станции «Поварово» в Солнечногорском городском округе Московской области загорелись два вагона электропоезда. Пассажиров эвакуировали. Предварительно, возгорание случилось между 8-м и 9-м вагонами. Впоследствии стало известно, что пожар в электричке удалось потушить.

21 мая в Башкирии из-за душевой кабины едва не сгорела квартира, из задымленного помещения спасены взрослый и ребенок.

Ранее в Курской области семья спаслась из горящей квартиры благодаря коту.

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