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Норвегия запретит въезд туристам из России

Норвегия с 29 мая ограничит въезд для прибывающих в туристических целях россиян

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РИА «Новости»

Норвегия вводит дополнительные ограничения на въезд для граждан России, прибывающих с туристическими целями. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства королевства.

Новые правила вступают в силу 29 мая.

В документе указано, что норвежская полиция может отказать во въезде в страну тем гражданам, на которых распространяется действие инструкции. В частности, россиянам, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в королевство при пересечении границы.

Ужесточение правил в том числе распространяется на тех, кто получил шенгенскую визу от другой страны.

При этом Норвегия может впустить на свою территорию тех российских граждан, которые хотят увидеть проживающих в королевстве близких родственников, а также прибывающих с целью работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения.

Ранее Россия вошла в топ стран по уровню отказов в оформлении «шенгена».

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