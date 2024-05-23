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В МИД прояснили позицию России по отношениям с Японией

МИД РФ: Москва не будет инициировать контакты с Токио без встречных шагов

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Россия не собирается делать первый шаг к восстановлению отношений с Японией из-за антироссийской политики Токио. Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор третьего департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Людмила Воробьева.

Дипломат напомнила, что в марте текущего года Япония приняла уже 22-й пакет санкций, причина введения которого не связана с отношениями между двумя странами.

«Очевидно, что в таких условиях инициировать восстановление политконтактов мы не намерены: их разрыв – это выбор японской стороны, ей и думать о будущем отношений», — объяснила Воробьева.

Она подчеркнула, что для возвращения к нормальному диалогу между государствами Токио предстоит сначала доказать на деле отказ от антироссийской политики.

В том же интервью Воробьева заявила, что Москва примет контрмеры в случае, если Токио отменит статью конституции об отказе от вооруженных сил. Кроме того, по словам дипломата, РФ внимательно наблюдает за попытками властей Японии милитаризировать страну.

Ранее в Японии назвали нового союзника России в Азии.

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