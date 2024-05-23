Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС готовится ужесточить санкции против Белоруссии из-за России

FT: ЕС ужесточит санкции против Белоруссии для ограничения импорта в Россию

close
100%
Maxim Zmeyev/Reuters

Страны Европейского союза готовятся ужесточить санкции в отношении Белоруссии с целью ограничить через нее импорт западных товаров и «предметов роскоши» в Россию. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на полученный проект.

Речь идет о технологиях и товарах, которые могут использоваться в военных целях, а также о сжиженном природном газе. Кроме того, ЕС прекратит импорт алмазов из Белоруссии.

Новые ограничения в том числе будут направлены на то, чтобы прекратить импорт в Российскую Федерацию через Белоруссию дорогостоящих автомобилей класса люкс. Согласно тексту проекта нового пакета, санкции, которые сейчас находятся на уровне обсуждения стран-членов ЕС, направлены на «минимизацию риска обхода».

До этого агентство РИА Новости со ссылкой на европейского источника сообщало, что постоянные представители стран Европейского союза (ЕС) согласовали новый режим санкций против России, его утвердят министры стран сообщества на заседании Совета ЕС 27 мая. Новый режим будет предполагать ограничения «в связи с ситуацией в России».

Ранее в Кремле заявили, что Россия оценит последствия изъятия замороженных активов в ЕС и даст ответ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами