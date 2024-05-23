ЕС готовится ужесточить санкции против Белоруссии из-за России

Страны Европейского союза готовятся ужесточить санкции в отношении Белоруссии с целью ограничить через нее импорт западных товаров и «предметов роскоши» в Россию. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на полученный проект.

Речь идет о технологиях и товарах, которые могут использоваться в военных целях, а также о сжиженном природном газе. Кроме того, ЕС прекратит импорт алмазов из Белоруссии.

Новые ограничения в том числе будут направлены на то, чтобы прекратить импорт в Российскую Федерацию через Белоруссию дорогостоящих автомобилей класса люкс. Согласно тексту проекта нового пакета, санкции, которые сейчас находятся на уровне обсуждения стран-членов ЕС, направлены на «минимизацию риска обхода».

До этого агентство РИА Новости со ссылкой на европейского источника сообщало, что постоянные представители стран Европейского союза (ЕС) согласовали новый режим санкций против России, его утвердят министры стран сообщества на заседании Совета ЕС 27 мая. Новый режим будет предполагать ограничения «в связи с ситуацией в России».

Ранее в Кремле заявили, что Россия оценит последствия изъятия замороженных активов в ЕС и даст ответ.