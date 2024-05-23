«О нас вытерли ноги»: семья жестоко убитой студентки Пехтелевой — о компенсации в 700 тыс. рублей

Оксана, мать жестоко убитой в 2020 году студентки Веры Пехтелевой, заявила «Газете.Ru», что ее возмутило решение суда о взыскании с МВД компенсации морального вреда для родственников в размере 700 тыс. рублей. Согласно решению суда, каждому из родителей Пехтелевой должны выплатить по 300 тыс. рублей, а ее дяде — 100 тыс. рублей. Оксана добавила, что будет думать о подаче апелляции.

«Решение суда нас не только не устроило, а еще и возмутило. Наше государство, в лице судей, оценивает мои моральные страдания, связанные с жестоким убийством единственной дочери, в 300 тыс. рублей! Честь и хвала стране, в которой я живу! Будем думать [об обжаловании решения]», — сказала она.

Дядя убитой Пехтелевой Владимир рассказал «Газете.Ru», что изначально суд постановил взыскать с МВД города Кемерово по 1 млн рублей для родственников в качестве компенсации морального вреда. По его словам, позже суд посчитал должным ответчиком МВД РФ и принял решение о другом размере выплат. Владимир добавил, что планирует обжаловать решение о компенсации.

«У нас убийце дали 17 лет, три отсидел, пошел на СВО, получил помилование, шесть месяцев поучаствовал в жизни сотрудников минобороны. Сейчас он уже вольный человек. По полицейским, первый суд присудил по два года условно и взыскать по миллиону рублей с МВД города Кемерово, то есть с работодателей. В апелляции судья отменила решение по 1 млн рублей в связи с тем, что недолжный ответчик МВД города Кемерово и отправила в суд в гражданском порядке моральный вред. В суде определили должного истца, по каким-то причинам им является МВД Российской Федерации. МВД России — не работодатель, а у них почему-то понимание, что это должный ответчик. Определились с должным ответчиком, и судья приняла решение дать мне вместо 1 млн рублей 100 тыс. рублей. Отцу вместо 1 млн рублей 300 тыс. руб. и матери — 300 тыс. Судья посчитала, что много хотим за смерть племянницы, дочери. Вот вам кусок, собаки, хватит вам. Такая у нас в Российской Федерации справедливость. Конечно, намерены это все обжаловать. Я так понимаю, в очередной раз о нас ноги вытерли, о потерпевших и всем показали, где наше место в государственной структуре», — сказал он.

Убийство Веры Пехтелевой произошло 14 января 2020 года в Кемерово. 23-летняя студентка пришла в общежитие, чтобы забрать вещи у Владислава Канюса, с которым незадолго до этого рассталась. Канюс избил Пехтелеву, нанес ей не менее 56 ударов. Девушка получила черепно-мозговую травму, у нее был сломан нос. Затем мужчина изнасиловал ее и задушил шнуром от утюга. На протяжении 3,5 часа соседи, которые слышали крики из квартиры, где находились Пехтелева и Канюс, многократно пытались вызвать полицию, но никто так и не приехал. Соседи сами вскрыли дверь, Пехтелева уже была мертва.

28 июля 2022 года суд приговорил Канюса к 17 годам лишения свободы. Позднее стало известно, что мужчина находится в зоне СВО. Родственники убитой девушки нашли его фотографии на свободе. 8 ноября 2023 года в СМИ опубликовали документ от прокуратуры, в котором указывалось, что Канюс был помилован 27 апреля 2023 года. Соответствующий документ мать Веры Пехтелевой предоставила «Газете.Ru».

10 июля 2023 года Заводский районный суд в Кемерове приговорил сотрудников МВД города Кемерово, дежуривших в ночь убийства Пехтелевой к двум годам лишения свободы условно, а дежуривших диспетчеров — к 1,5 года лишения свободы условно.

Ранее мать Пехтелевой выразила надежду, что решение о взыскании 4 млн рублей с убийцы дочери не будет голословным.