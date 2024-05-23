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Бородина раскрыла, почему грустит

Блогерша Бородина призналась, что проведет месяц без детей и возлюбленного

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borodylia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая Ксения Бородина посетовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей предстоит долгая разлука с детьми и возлюбленным, имя которого блогерша не раскрывает.

«Улечу в командировку больше, чем на месяц и уже очень грущу, что буду без детей и любимого…» — написала знаменитость.

Бородина заявила, что изначально планирует уехать в небольшой отпуск с подругами, а затем начнет работать над очередным проектом, детали которого не стала раскрывать.

В начале мая блогерша признавалась, что ей комфортно и хорошо в отношениях с новым возлюбленным. По словам Бородиной, некоторое время назад она была окружена вниманием со стороны мужчин, однако сделала выбор в пользу человека, дающего ей колоссальную поддержку и помощь.

Позднее экс-супруг телеведущей Курбан Омаров объяснил, почему она скрывает своего возлюбленного. Мужчина уверен, что возлюбленным теледивы является Трофим Симищенко, который подставил его мать. У якобы возлюбленного теледивы также есть проблемы с долгами.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

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