Поставки авто из Китая в Россию установили новый рекорд

Китай за первые четыре месяца 2024 года поставил в Россию на треть больше легковых автомобилей, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской службы статистики.

«За январь-апрель текущего года Китай экспортировал в Россию 237,1 тысячу легковых автомобилей, что на 37% больше 173,7 тысячи за такой же период годом ранее. В этом январе объем китайского экспорта в РФ составил 54,1 тысячи штук, в феврале — 44,8 тысячи, в марте — 58,9 тысячи, а в апреле — 79,4 тысячи, что стало максимумом с ноября 2023 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле за год объем китайских поставок в РФ вырос на 28%, а по сравнению с предыдущим месяцем — на 35%.

До этого стало известно, что рейтинг самых популярных легковых автомобилей в России по итогам второго месяца весны возглавила Lada Granta, продажи которой в апреле достигли 19,4 тыс. экземпляров (+5,9% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года). На второй строчке оказалась Lada Vesta с показателем в 13,3 тыс. экз. и китайский кроссовер Haval Jolion с 6,1 тыс. экз. Также в топ-5 вошли внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend. В десятке лучших оказались иномарки Chery Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 4 Pro, Omoda C5, Geely Monjaro и Haval M6.

Список самых популярных автобрендов также возглавила Lada. За ней следуют Haval, Chery, Geely и Changan. Также востребованными марками среди россиян оказались Omoda, Exeed, Jetour, Belgee и Tank.

Ранее сообщалось, что в апреле 2024 года траты россиян на новые автомобили снизились на 13%.