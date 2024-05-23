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Российские силы ударили по диверсантам ВСУ при попытке высадиться у Антоновского моста

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по украинским ДРГ на Херсонском направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные нанесли удары по украинским диверсионно-разведывательным группам на Херсонском направлении, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста. Об этом рассказал в интервью РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Мысль высаживаться на Дачи и острова вблизи Антоновского моста не покидает их головы...», — заявил подпольщик.

По его словам, под ударом оказались диверсанты в Антоновке, Приднепровском, а также в Зеленовке, которая расположена чуть дальше от Днепра.

Об уничтожении еще одной диверсионной группы в Херсонской области сообщалось 12 мая. Злоумышленники пытались высадиться на острове Нестрига.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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