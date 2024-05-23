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Коляску с младенцем зажало в дверях автобуса в Южно-Сахалинске

На Сахалине коляску с младенцем зажало в дверях автобуса

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Freepik

В Южно-Сахалинске водитель автобуса не заметил выходившую из салона мать с младенцем и закрыл двери. Об этом сообщает «АСТВ».

Инцидент произошел 22 мая, женщина ехала в автобусе с младенцем в коляске. При выходе из слона, люльку с полуторамесячной девочкой зажало в дверях.

«Водитель не убедился, что все пассажиры вышли, закрыл двери и начал движение. Из-за этого я чудом не упала, а коляску зажало дверями. Как-то мне ее удалось выдернуть, а водитель остановился только тогда, когда я закричала. Посмотрел, что мы целы, махнул рукой и поехал дальше», — рассказала горожанка.

В городской администрации факт произошедшего подтвердили, представители компании-перевозчика проводят внутреннюю проверку, к перевозчику, обслуживающему маршрут, применят штрафные санкции.

До этого сообщалось, что в Ханты-Мансийске проводится проверка по факту травмирования несовершеннолетней девочки в общественном транспорте, ребенок получил перелом руки. Ребенок садился в транспорт на остановке, из-за образовавшейся давки девочка не смогла пройти в салон автобуса. Водитель, не убедившись в том, что все пассажиры вошли, начал движение.

Ранее в Сыктывкаре пятилетнему мальчику зажало голову дверью автобуса.

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