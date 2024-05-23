Волочкова призналась, что мечтает о свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова вышла на красную дорожку премии «Ру.ТВ» в белом, похожем на свадебное, платье, и призналась, что хотела бы выйти замуж. Слова танцовщицы передает kp.ru.

«Я бы, конечно, хотела, чтобы это платье было свадебным. Да и в целом я мечтаю о пышной свадьбе. Надеюсь, как встречу достойного мужчину, мои желания осуществятся», — заявила бывшая солистка Большого театра.

Знаменитость появилась на мероприятии в сопровождении дизайнера Джамала Махмудова. Мужчина признался, что работал над образом артистки месяц, а закончил лишь в день выхода.

Образ балерины подчеркивали украшения — кольца с бриллиантом и изумрудом. Их, призналась Волочкова, подарили ей возлюбленные. Она назвала себя счастливой женщиной, которой избранники дарят «роскошные украшения».

Недавно Волочкова объяснила, почему не заводит отношения с мужчинами после курортных романов. Артистка заявила, что ее интересуют только романтические отношения на длительный период, а летние романы она воспринимает как интрижки.

В апреле Волочкова ездила отдыхать на Мальдивы. 28 апреля балерина назвала Мальдивы «своей дачей», которую посещает два раза в год. Артистка уже побывала на островах 25 раз. Танцовщица объяснила, что для отдыха ей необходимо отсутствие людей. По ее словам, ей нравится возможность поплавать как в трусах, так и без них.

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