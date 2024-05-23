Доля иностранных франшиз в России достигла рекордного минимума

Доля иностранных франшиз в России по итогам 2023 года снизилась до 8%, что является минимальным показателем за последние 14 лет (статистика ведется с 2010 года). Об этом «Газете.Ru» рассказали в банке «Точка».

Между тем доля российских франчайзеров продолжает расти. В прошлом году 92% всех проданных франшиз пришлось на отечественные компании, что свидетельствует об укреплении позиций внутренних брендов на фоне ухода зарубежных игроков, отмечают аналитики.

«Рост рынка франчайзинга в РФ на фоне сокращения иностранных участников в целом говорит об экономической самодостаточности: усиление импортозамещения в различных отраслях создает благоприятные условия для развития местных брендов. А это, в свою очередь, открывает новые возможности для предпринимателей и инвесторов», – отметил лидер направления франчайзинг в «Точке» Максим Фролов.

Всего в 2023-м было зарегистрировано 637 новых торговых знаков, из них 239 смогли продать как минимум одну франшизу в тот год.

До этого стало известно, зачем россияне начали чаще открывать бизнес по франшизам. Оказалось, что жители РФ используют их как альтернативу банковским вкладам.

Ранее экономисты развенчали миф о важности иностранных инвестиций для России.