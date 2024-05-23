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Российские военные уничтожили беспилотник ВСУ на Херсонском направлении

МО: расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил беспилотник ВСУ на Херсонском направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии над передним краем обороны на Херсонском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, в ходе несения боевого дежурства была обнаружена воздушная цель, которую идентифицировали как разведывательный БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В считанные минуты расчет ЗРК «Стрела-10» взял цель на сопровождение и уничтожил», — заявили в Минобороны РФ.

До этого издание The National Interest писало, что новый российский зенитный ракетный комплекс С-500 сможет уничтожить самое сложное западное оружие у ВСУ.

В Аналитическом центре по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) также рассказывали, что модульный вариант зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» может значительно повысить возможности объектовой ПВО для отражения угроз террористических атак со стороны украинских ракет и беспилотников.

Ранее в России усомнились в возможности стран Запада доставить системы ПВО на Украину.

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