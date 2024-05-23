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В Подмосковье 16-летняя школьница обвинила врача в домогательствах

mk.ru: в Подмосковье школьница обвинила врача из Киргизии в домогательствах

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Shutterstock

В Долгопрудном школьница обвинила врача-педиатра в домогательствах, девочка заявила, что медик поцеловал ее в губы. Об этом сообщает mk.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратился отец 16-летней школьницы из Долгопрудного, мужчина сообщил, что его дочь подверглась домогательствам со стороны лечащего врача, когда лежала в больнице. По словам пациентки, врач завел ее в кабинет, где четыре раза поцеловал в губы.

54-летнего медика, гражданина Киргизии, задержали, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным mk.ru за медика с безупречной репутацией вступились коллеги, во время беседы с правоохранителями школьница путалась в показаниях. По одной из версий, девочка обиделась на врача за то, что тот не пускал ее парня в палату.

Ранее в Петербурге 53-летнего педиатра обвинили в том, что он домогался школьницы на приеме.

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