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Журнал «Компания» рассказал о следственных действиях в своей редакции

В редакции журнала «Компания» заявили об отсутствии претензий со стороны полиции

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Shutterstock

Редакция журнала «Компания» рассказала о следственных действиях, произошедших в редакции в среду. Соответствующее обращение опубликовано на сайте издания.

В «Компании» уточнили, что следственные действия, по утверждению самих представителей правоохранительных органов, не были связаны с деятельностью издания, и претензий к журналу или у них нет.

В сообщении отмечается, что редакция продолжает работать.

«Компания» — деловой журнал, который был основан в 1997 году, но позже перезапускался.

О следственных действиях по адресу издания стало известно 22 мая. По данным РИА Новости, силовики в ходе обысков в офисе «Компании», расположенного в районе Якиманка в Москве, изъяли компьютерную технику.

В конце апреля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыски в московском музее современного искусства «Гараж», который расположен в парке Горького. Позднее стало известно, что ФСБ обыскивала культурное учреждение по делу в отношении одного из основателей группы Pussy Riot, бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее полиция провела обыск у экс-помощника бывшего депутата ГД Рашкина.

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