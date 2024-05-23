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Стало известно о давлении на Байдена по поводу ударов американским оружием по России

NYT: Госдеп давит на Байдена, чтобы дать право ВСУ бить по России оружием Запада

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Kevin Lamarque/Reuters

Государственный департамент США оказывает давление на администрацию президента Джо Байдена, чтобы добиться разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары американским оружием по территории России. Об этом пишет The New York Times.

«Под руководством Госдепартамента сейчас внутри администрации [Байдена] идут активные дебаты по поводу ослабления запрета, позволяющего украинцам наносить удары по ракетным и артиллерийским стартовым площадкам прямо за границей с Россией», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что предложение по изменению позиции, выдвинутое госсекретарем США Энтони Блинкеном после поездки на Украину, сейчас рассматривается в Белом доме.

Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Вашингтон должен разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) удары по территории России оружием, которое поставляет Запад.

До этого сообщалось, что украинские власти просят у Вашингтона снять запрет на использование западного оружия для атак по территории РФ. Белый дом отказывается и заявляет, что оружие предназначается только для обороны. Владимир Зеленский называет этот запрет самым большим преимуществом вооруженных сил РФ.

Ранее в Совфеде отреагировали на призыв конгрессменов США к ударам по России.

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