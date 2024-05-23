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Эксперт объяснила, почему иностранцы стали реже покупать жилье в Турции

Mayalanya Group: спрос иностранцев на жилье в Турции упал из-за политики страны

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Shutterstock

В большой степени на снижение спроса среди иностранцев на недвижимость в Турции влияет политика правительства страны, рассказала «Газете.Ru» заместитель председателя совета директоров Mayalanya Group Мила Гребенщикова.

Турция поставила себе цель избавиться от облика «дешевой» страны, для этого вводятся некоторые изменения, пояснила она. Сначала был увеличен порог кадастровой стоимости жилья для получения ВНЖ с $75 тыс. до $200 тыс. Затем усложнили правила краткосрочной аренды, что привело к тому, что многие жилые комплексы просто перестали подходить под новые критерии. Кроме того, выросли цены на продукты, рестораны, а также другие товары и услуги, перечислила эксперт.

«Все это ведет к тому, что Турция теряет свой облик недорогой страны, где легко купить дачу у моря за 30-40 тыс. евро», — подытожила Гребенщикова.

Количество приобретенной иностранцами недвижимости в Анталье в первом квартале 2024 года сократилось почти в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. Причина — рост цен не только на жилье, но и на другие траты.

Ранее стало известно, где чаще всего россияне покупают жилье за рубежом.

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