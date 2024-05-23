Сломавшая ногу в пятый раз Татьяна Васильева сидит на жесткой диете

Актриса Татьяна Васильева на программе «Звезды сошлись» призналась, что сидит на жесткой диете.

«Мне привозят контейнеры. Я дошла до последнего уровня в 750 калорий в день», — заявила знаменитость.

Васильева назвала свою нынешнюю диету спортивной и добавила, что уже привыкла к подобному питанию. В рамках той же передачи врач Аминат Кибишев заявил Васильевой, что знаменитость из-за перелома должна соблюдать совсем другую диету и есть продукты с высоким содержанием белка и минералов.

«Сегодняшний перелом может быть не последним. Есть определенный комплекс мероприятий, которые нужно соблюдать. Вы молодая и красивая, но вы входите в определенный возраст, как и все мы, когда перелом может быть уже частым явлением», — заявил эксперт.

Сама Васильева отметила, что не пьет прописанные врачом таблетки. Она не верит, что лекарства укорят процесс восстановления. Звезда уверена, что кости «сами срастутся», как и в прошлые четыре раза.

18 мая певица Бритни Спирс показала опухшую сломанную ногу с темными кровоподтеками, которую не лечит. Она заявила, что «будет упрямой и сделает по-своему». Спирс заявила, что через две недели после перелома путешествует по Мексике и не собирается прислушиваться к советам обратиться к рекомендациям врачей.

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