Врачи раскрыли особенность нового штамма COVID-19

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал РБК, что подъем заболеваемости COVID-19 в середине мая нетипичен для подобного вида инфекций.

По словам ученого, речь идет о штамме FliRT. Возможно, вирус COVID-19 довольно сильно мутировал, и теперь против него могут быть бессильны коллективный иммунитет и существующие вакцины.

«Мы уже знаем, что этот штамм появился в нескольких странах, что он отличается незначительно, но тем не менее отличается от других подлиний штамма «омикрон», — отметил Вознесенский.

Он добавил, что пока нет публикаций, подтверждающих отличия в клинической картине течения заболевания при заражении данным штаммом.

До этого в Роспотребнадзоре сообщали, что в России выявили новый вариант коронавируса FLiRT, который не представляет большой опасности.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что вариант омикрон по-прежнему остается преобладающим во всем мире.

Ранее в ТГУ заявили, что риск умереть от COVID-19 кратно возрастает при похолодании больше чем на 3°C.