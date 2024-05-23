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Стало известно об ухудшении состояния Светланы Немоляевой

Mash: у актрисы Немоляевой начались проблемы с сердцем после госпитализации

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Кинокомпания АЛЬЯНС

У актрисы Светланы Немоляевой начались проблемы с сердцем после госпитализации с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, врачи диагностировали звезде приступ фибрилляции предсердий. Отмечается, что из-за нехватки кислорода в крови у актрисы стало чаще и хаотичнее сокращаться сердце. Сейчас медики стараются выровнять сердечный ритм. Знаменитость находится в тяжелом состоянии.

19 мая Светлану Немоляеву экстренно госпитализировали в Москве. По данным Telegram-канала 112, Немоляевой вызвали скорую из-за резкого ухудшения здоровья.

Позднее Театр Маяковского отменил спектакль «Бешеные деньги» с участием артистки. Ее показ перенесли на 1 июля.

Светлана Немоляева окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина в 1958 году. После выпуска она стала актрисой Московского драматического театра на Спартаковской. А в 1959-м присоединилась к труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского, на сцене которого служит по сей день.

Немоляева получила первую известность по роли Ольги Лариной в фильме Романа Тихомирова «Евгений Онегин». В ее фильмографии более 130 картин. Она является лауреаткой премий «Золотая маска» и «Звезда театрала». В 2007 году Немоляева удостоилась звания народной артистки России.

Ранее певица Овсянникова призналась, что вызвала скорую из-за ухудшения здоровья после пластики.

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