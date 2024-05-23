В ГД назвали циничными слова Блинкена о разбившемся на вертолете Раиси

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал циничными заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Володин рассказал, что только вчера вернулся из Ирана, где принимал участие в прощании с разбившимся в авиакатастрофе Раиси. Спикер Госдумы подчеркнул, что своими глазами видел миллионы скорбящих иранцев, которые пришли проститься со своим президентом. Поэтому он считает «циничными и бесчеловечными» слова госсекретаря США о том, что весь мир выиграл в результате трагедии.

«Сказать подобное может только представитель режима, который живет в полном ощущении своей исключительности», — написал Володин.

По его мнению, из-за «хамского отношения» со стороны элиты США к другим странам слово «американец» вскоре станет ругательным.

22 мая Блинкен на слушаниях в сенате ответил на вопрос сенатора Теда Круза, который поинтересовался, стал ли лучше мир после трагедии с иранским президентом. По словам госсекретаря, народ Ирана и мир в целом выиграли от авиакатастрофы, в результате которой не стало главы иранского государства.

Вертолет Раиси Bell 212 упал 19 мая недалеко от города Джульфы. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Вертолет искали более 10 часов. В поисках принимали участие турецкие и российские специалисты.

Ранее турецкая газета рассказала о «темных сторонах» истории с крушением вертолета Раиси.