От «Жестокого романса» до «Тещи»: Ларисе Гузеевой — 65

Лариса Гузеева родилась в 1959 году Оренбургской области. Своего отца будущая артистка никогда не видела, а про отчима вспоминать не любит, говоря, что в ее детстве многое скрывалось и запрещалось. В одном из интервью она рассказывала, что когда по телевизору показывали фильмы с поцелуями, ее выставляли из комнаты.

«Я была учительской дочкой и просто не имела права плохо себя вести. Поэтому школу я ненавидела и, как могла, сопротивлялась догмам. Я стала носить очень короткие юбки, краситься, курить, ругаться матом, за что мою маму в учительской «линчевали у позорного столба», — вспоминала Гузеева.

Окончив школу, девушка поехала воплощать свою мечту стать актрисой в Ленинград — там она поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии на курс Владимира Петрова. Одной из первых ее ролей в кино стала главная женская партия в фильме «Жестокий романс», по которому ее и запомнили. Однако в карьере Гузеевой было еще множество картин: «Соперницы», «Семейный ужин», «Патриотическая комедия», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается», «Наследницы», «Женская логика», «Миллионер поневоле» и другие.

В 2014 актриса перестала появляться на больших экранах, зато сделала карьеру главной телесвахи страны на шоу «Первого канала» «Давай поженимся!». Говоря о кино, Гузеева отмечала, что «закрыла для себя эту историю без всяких внутренних драм»:

«Я, наверное, внутренне не артистка. У меня нет такого, чтобы гореть кино, театром. До 40 лет это было, а когда ты старше — хочется такого предложения, чтобы потрясти твой разум и воображение. А иначе это просто заработок».

Но в 2023-м артистка снова снялась в полном метре. После почти 10-летнего перерыва она сыграла одну из главных ролей в комедии «Теща». Поначалу, как вспоминала сама Гузеева, она отказывалась, но продюсеру картины Тимуру Вайнштейну удалось ее убедить.

В этом году зрителей ждет еще одна комедия с участием артистки. Гузеева сыграет в фильме «Детокс» — он расскажет о трех подругах, которые втайне от своих родных уезжают на модный курорт.