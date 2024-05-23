Россиянка получила два года колонии за «снятие порчи» с одинокой пенсионерки

Жительница Красноярска пообещала «снять порчу» с одинокой пенсионерки и выманила у женщины драгоценности на 80 тысяч рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, россиянка познакомилась на улице с одинокой пенсионеркой, выдав себя за гадалку и целительницу, женщина убедила новую знакомую в том, что на нее наложена порча.

Напуганная пенсионерка привела новую знакомую к себе в квартиру, где лжецелительница проводила «обряд», Злоумышленница заставила пожилую женщину отдать ей золотые серьги стоимостью 80 тысяч рублей, отвлекла внимание доверчивой пенсионерки и скрылась.

Пострадавшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы, целительницу задержали. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, обвиняемой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Самаре правоохранители задержали женщину, которая под предлогом снятия «порчи» выманила у 90-летней пенсионерки все сбережения. 90-летняя жительница Самары, женщина сообщила, что к ней на улице подошла незнакомка. Аферистка сообщила пенсионерке, что она врач районной больницы и целитель, и сообщила, что на россиянку наложили «порчу». Доверчивая пожилая женщина отдала «целительнице» все накопления в сумме 600 тысяч рублей.

Ранее российская пенсионерка отдала целительницам на улице 770 тыс. рублей.