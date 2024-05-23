Черчесов подтвердил, что Сафоновым интересуется «ПСЖ»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что знает об интересе французского «ПСЖ» к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову, передает «Чемпионат».

«Если честно, про Сафонова и «ПСЖ» я слышал еще пару недель назад. Люди в футбольном мире иногда знают чуть больше. «ПСЖ», видимо, видит в Матвее второго вратаря. Матвею надо принять важное и правильное решение», — сказал Черчесов.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 поединков сыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что во Франции не знают о том, что «ПСЖ» интересуется Сафоновым.