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Трамп засомневался, что Байден будет участвовать в президентских выборах

Трамп выразил сомнения, что Байден будет участвовать в президентских выборах

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Reuters

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп выразил сомнения, что действующий президент Джо Байден «вообще будет баллотироваться» на новый срок из-за своего умственного и физического состояния. Его слова приводит The Hill.

«Но его окружает кучка марксистов, кучка фашистов, и они хотят сохранить свои рабочие места и хотят разрушить нашу страну. Но он [Байден] понятия не имеет, он не знает, если вы посмотрите на него, он не знает, где он», — заявил Трамп.

Республиканец выразил сомнения, что Байден будет баллотироваться, отметив, что «даже не может этого представить».

До этого президент США Джо Байден и его основной соперник Дональд Трамп обменялись взаимными оскорблениями в ходе мероприятий перед своими сторонниками.

Так, в ходе выступления Джо Байден заявил, что в предстоящих выборах главы государства на кону стоит демократия, а Дональд Трамп не умеет достойно проигрывать и является «неудачником».
В свою очередь Дональд Трамп ответил, что у действующего главы Белого дома низкий показатель IQ.

Ранее Штаб Трампа вызвал скандал в США публикацией видео со словами о «едином рейхе».

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