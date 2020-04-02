Совфед одобрил онлайн-продажу рецептурных лекарств на время ЧС
Совет Федерации одобрил закон о дистанционной продаже лекарств, в том числе с учетом поправки о возможности на время режима чрезвычайной ситуации и эпидемий разрешать продажу рецептурных препаратов в таком формате, передает РИА «Новости».
Авторы документа считают, что принятие такого закона особенно необходимо в период самоизоляции.
Соответствующие поправки облегчат жизнь гражданам с хроническими заболеваниями, а также пенсионерам, которые находятся в группе риска из-за коронавирусной инфекции.
Согласно законопроекту, у кабмина также появится возможность вводить онлайн-торговлю рецептурными препаратами до 31 декабря текущего года, а также на время ЧС и эпидемий.
При этом будет запрещена онлайн-продажа лекарственных препаратов предметно-количественного учета, психотропов, наркотических, а также препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%.
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