Путин подписал закон о защите капиталовложений

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Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что этот закон призван создать благоприятные условия для инвесторов. Его цель — поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности в России.

В частности, закон предполагает реализацию инвестпроектов с заключением специальных соглашений с властями.

Закон вступает в силу со дня его опубликования, за исключением одной статьи.

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