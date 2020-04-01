Путин подписал закон о защите капиталовложений
Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что этот закон призван создать благоприятные условия для инвесторов. Его цель — поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности в России.
В частности, закон предполагает реализацию инвестпроектов с заключением специальных соглашений с властями.
Закон вступает в силу со дня его опубликования, за исключением одной статьи.
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