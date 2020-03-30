Центробанк ожидает снижения экономической активности из-за коронавируса

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Банк России ожидает «временного, но значительного» снижения экономической активности из-за распространения коронавируса нового типа и мер по противодействию пандемии. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Сроки восстановления стабильного режима экономики зависят от скорости нормализации ситуации с коронавирусом нового типа, говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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