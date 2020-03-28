Тарифы ЖКХ сократились вдвое в Боливии на фоне пандемии
Власти Боливии приняли решение о сокращении тарифов на услуги ЖКХ на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID19. Об этом сообщается на сайте парламента страны.
Соответствующий закон одобрил сенат Боливии.
Так стоимость ЖКХ, а именно платежи за электричество, воду, газ, канализацию и телекоммуникации, была сокращена на 50%.
Кроме того, в стране установили отсрочку платы процентов по кредитам. Данные меры будут действовать на время пандемии.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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