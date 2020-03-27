В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства.
Исключение составляет дистанционная торговля.
Также власти регионов должны приостановить деятельность горнолыжных трасс и объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а гражданам рекомендовать ограничить туристические поездки.
Тем, кто уже проживает в данных организациях, должны организовать самоизоляцию и питание до окончания срока их пребывания там.
Согласно поручению премьера, региональным властям рекомендовано закрыть их уже с 28 марта.