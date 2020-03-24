Альфа-Банк запускает на фоне COVID-19 программу «Кредитный карантин»

Для утративших возможность платить по кредитам клиентов Альфа-Банк уже к середине апреля текущего года запустит специальную программу «Кредитный карантин».

Она дает возможность получить бесплатную отсрочку по кредитным платежам и специально предназначена для частных лиц, по тем или иным причинам утратившим на фоне коронавирусной инфекции свой доход.

Речь идет о собственно заболевании COVID-19, увольнении с работы, попадании под карантин (в результате чего у клиента может не быть доступа к банковским картам), уходе в неоплачиваемый отпуск или утрате побочного заработка.

«Мы действуем на опережение и разрабатываем целый комплекс мер в поддержку наших клиентов», — подчеркнул главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Он заметил, что в Альфа-банке в настоящее время оценивают долгосрочный эффект от ситуации с коронавирусом.

Благодаря «Кредитному карантину» можно будет получить отсрочку по кредитным платежам за ипотеку и за кредит наличными на срок до двух месяцев.

На такой же срок можно будет не выплачивать долг по кредитной карте с условием ежемесячного погашения процентов по этому долгу.

Для того, чтобы воспользоваться опцией «Кредитный карантин», нужно будет лишь нажать на соответствующую кнопку в мобильном приложении банка. Если речь идет об ипотеке, необходимо будет написать в чат, или уведомить оператора колл-центра банка.