АТОР не рекомендует аннулировать туры самостоятельно
Решение туриста аннулировать тур самостоятельно даже в условиях пандемии коронавируса может трактоваться как односторонний отказ от договора, предупреждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В соответствии с российским законодательством, при расторжении договора в одностороннем порядке туроператор имеет право удержать фактически понесенные расходы, говорится в заявлении ассоциации. АТОР рекомендует туристам обдумать предложения операторов об изменении сроков или направления поездки.
Кроме того, некоторые круизные компании не предлагают возврат средств — в этом случае возможен лишь перенос сроков тура.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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