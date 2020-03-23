АТОР не рекомендует аннулировать туры самостоятельно

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Решение туриста аннулировать тур самостоятельно даже в условиях пандемии коронавируса может трактоваться как односторонний отказ от договора, предупреждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В соответствии с российским законодательством, при расторжении договора в одностороннем порядке туроператор имеет право удержать фактически понесенные расходы, говорится в заявлении ассоциации. АТОР рекомендует туристам обдумать предложения операторов об изменении сроков или направления поездки.

Кроме того, некоторые круизные компании не предлагают возврат средств — в этом случае возможен лишь перенос сроков тура.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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