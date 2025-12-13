На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны раскрыли потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр»

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 480 военных от зоне группировки «Центр»
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности российской группировки войск «Центр» составили более 480 поенных. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.

«Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» общевойсковыми подразделениями, войсками беспилотных систем уничтожено свыше 480 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийское орудие противника», — сказал военный.

10 декабря в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки российских войск «Центр» продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный населенного пункта Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино Донецкой народной республики (ДНР). По данным ведомства, на этом направлении украинская армия лишилась до 420 военнослужащих и четырех пикапов.

9 декабря в ведомстве заявили, что группировка войск «Центр» улучшила положение в Димитрове и продолжила операцию по уничтожению окруженных солдат ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный. По данным российского оборонного министерства, группировка продвинулась по переднему краю.

Ранее Герасимов назвал главную задачу ВС России после взятия Красноармейска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами