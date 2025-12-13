На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме назвали категории граждан, которые получат допвыплаты к Новому году

Депутат Гаврилов: ряд работников и льготники получат допвыплаты в Новому году
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Дополнительные выплаты к Новому году получат работники с прописанной в документах премией, а также семьи и льготники, на которых распространяются региональные программы. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов.

«Выплаты и премии к Новому году в 2025 году зависят от конкретных оснований. Единой федеральной новогодней выплаты для всех граждан нет», — сказал депутат.

Гаврилов добавил, что допвыплаты в конце года приходят из трех источников: пенсии и пособия, региональные программы поддержки, а также зарплаты и премии.

5 декабря член экспертного совета комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Вячеслав Калинин заявил, что для российских пенсионеров необходимо ввести предновогодние выплаты в 10 тыс. рублей. По его словам, для бюджета это некритичные расходы и вполне посильная нагрузка, а для пожилых людей — значительная сумма.

Ранее Путин анонсировал новую налоговую выплату в 2026 году.

