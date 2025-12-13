В Ростовской области отражают атаку БПЛА

Системы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов по территории трех районов на севере Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, воздушная угроза была нейтрализована в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах. Информация о возможных последствиях на земле уточняется.

«Силами ПВО ночью отражена атака БПЛА по северу Ростовской области — в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь.

Также в ночь на 13 декабря силы ПВО отражали атаку на Саратов. В результате налета беспилотников зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры, один человек не выжил.

До этого сообщалось, что в результате атаки беспилотника на Валуйский округ Белгородской области пострадала женщина.

Ранее Владимир Зеленский приехал на одно из самых тяжелых для ВСУ направлений фронта.