В Ростовской области отражают атаку БПЛА

Системы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов по территории трех районов на севере Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, воздушная угроза была нейтрализована в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах. Информация о возможных последствиях на земле уточняется.
«Силами ПВО ночью отражена атака БПЛА по северу Ростовской области — в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь.
Также в ночь на 13 декабря силы ПВО отражали атаку на Саратов. В результате налета беспилотников зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры, один человек не выжил.
До этого сообщалось, что в результате атаки беспилотника на Валуйский округ Белгородской области пострадала женщина.
Ранее Владимир Зеленский приехал на одно из самых тяжелых для ВСУ направлений фронта.