В Минобороны РФ назвали потери ВСУ в районе действия Южной группировки войск

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 200 бойцов в районе действия Южной группировки
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 200 бойцов в районе действия Южной группировки российских войск. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, также были уничтожены терминал связи Starlink и три склада боеприпасов.

«Уничтожены боевая бронированная машина, 10 автомобилей, артиллерийское орудие, 3 склада боеприпасов и склад материальных средств. Кроме того, войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожены 8 антенн связи, терминал спутниковой связи Starlink, 3 наземных робототехнических комплекса и 25 блиндажей ВСУ», — отметил Астафьев.

Три механизированных бригады ВСУ, бригады территориальной обороны и бригады национальной гвардии были атакованы в районах Благодатовки, Волчьего Яра, Нового Мира, Святогорска, Краматорска и Константиновки.

Минобороны РФ также сообщило, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли до 225 военных в зоне ответственности российской группировки войск «Восток».

В ноябре российский военнослужащий группировки «Восток» уничтожил тяжелый украинский дрон «Баба-яга» во время штурма населенного пункта Отрадное в Днепропетровской области.

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ бросили 1000 своих бойцов в котле между Красноармейском и Димитровом.

