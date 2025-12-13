Президент Украины Владимир Зеленский лавирует, заявляя о необходимости проведения референдума по территориальному вопросу. Об этом ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

«Зеленский пытается лавировать, находить какие-то формулировки, но это все недоговорные вещи. Еще раз говорю, он никогда народ Украины не спрашивал, а тут собираются то ли выборы, то ли референдум проводить. Пусть разъясняют тогда», — сказал экс-глава кабмина Украины.

Азаров добавил, что в Конституции Украины четко указан механизм решения конституционных вопросов. Однако, по его словам, Зеленский в таких вопросах не делает различий между референдумом и выборами.

12 декабря британский журнал The Spectator заверил читателей, что конфликт на Украине вскоре завершится, так как Владимир Зеленский признал необходимость проведения выборов. Украинский президент также впервые отметил возможность вывода ВСУ из Донбасса после общенационального референдума. Почему Зеленский стал менее категоричен в этих вопросах и к чему приведет такая риторика — в материале «Газеты.Ru».

