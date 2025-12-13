На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер Украины объяснил слова Зеленского о референдуме

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский лавирует, заявляя о референдуме
true
true
true
close
Susana Vera/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский лавирует, заявляя о необходимости проведения референдума по территориальному вопросу. Об этом ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

«Зеленский пытается лавировать, находить какие-то формулировки, но это все недоговорные вещи. Еще раз говорю, он никогда народ Украины не спрашивал, а тут собираются то ли выборы, то ли референдум проводить. Пусть разъясняют тогда», — сказал экс-глава кабмина Украины.

Азаров добавил, что в Конституции Украины четко указан механизм решения конституционных вопросов. Однако, по его словам, Зеленский в таких вопросах не делает различий между референдумом и выборами.

12 декабря британский журнал The Spectator заверил читателей, что конфликт на Украине вскоре завершится, так как Владимир Зеленский признал необходимость проведения выборов. Украинский президент также впервые отметил возможность вывода ВСУ из Донбасса после общенационального референдума. Почему Зеленский стал менее категоричен в этих вопросах и к чему приведет такая риторика — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде отреагировали на слова Зеленского о референдуме по территориям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами