Правительство России подготовило план поддержки магазинов

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Правительство России подготовило план необходимых мер для поддержки отечественных ритейлеров и торговых компаний в случае нехватки продуктов из-за коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, утвержденный премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Механизмы поддержки ритейлеров должны будут представить Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития в пятницу, 20 марта.

Согласно документу, по мере необходимости будут предоставлены особые льготные условия кредитования торговых точек для формирования сверхзапасов продуктов.

Ранее сообщалось, что люди массово закупаются продуктами из-за пандемии коронавируса. Особенно повысился спрос на крупы и туалетную бумагу. В ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что пустые полки в магазинах связаны не с дефицитом товаров, а с проблемами в логистике.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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