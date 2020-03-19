США могут ввести санкцкии против России из-за падения цен на нефть

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США планируют введение новых антироссийских санкций для стабилизации мировых цен на нефть. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, американские власти хотят ввести новые санкции против России, чтобы позволить Саудовской Аравии урегулировать ситуацию на рынке энергоносителей. Вашингтон желает, чтобы Эр-Рияд вернулся к тем объемам добычи нефти, которые были до развала сделки ОПЕК+.

Какие именно ограничения планируются на данный момент неизвестно.

Кроме того, Вашингтон желает повлиять на нефтяные цены через госдепартамент и Совет безопасности.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке в «нужное время».

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.