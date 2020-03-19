IKEA закрывает магазины по всему миру из-за ситуации с коронавирусом

Шведская компания IKEA закрывает магазины по всему миру из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Ingka (материнской компании IKEA).

Так, на неопределенный срок будут закрыты магазины торговой сети в США, Канаде, Германии, Франции, Португалии, Польше, Нидерландах, Бельгии, Дании и Индии. Кроме того, магазины будут недоступны для клиентов в Австрии, Чехии, Италии, Словакии, Испании и Швейцарии. Однако в этих странах сроки закрытия обозначены. К примеру, в Швейцарии они должны открыться лишь 19 апреля.

При этом магазины в Венгрии будут работать по сокращенному графику. В свою очередь, в Китае они постепенно начали возобновлять работу. Согласно данным компании, по-прежнему в КНР закрыт только магазин в Ухани.

Однако онлайн-покупки можно осуществить в большинстве стран.

Отмечается, что все подразделения Ingka на территории России работают в обычном режиме.