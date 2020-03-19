Совладелец ЛУКОЙЛа назвал цену на нефть катастрофической
Совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун назвал нынешнюю цену на нефть катастрофической, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Федун добавил, что если бы сделка была заключена, то нефть стоила бы около $50 за баррель, то есть при нынешней стоимости Россия теряет $20-25 за баррель.
Экономист добавил, что теперь Россия и Саудовская Аравия ведут «войну на истощение».
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 18 марта нефть марки Brent стоила меньше $25 за баррель, обновив минимум с 2003 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Кудрин предсказал беспрецедентный и всеохватывающий кризис из-за коронавируса