Совладелец ЛУКОЙЛа назвал цену на нефть катастрофической

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Совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун назвал нынешнюю цену на нефть катастрофической, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Федун добавил, что если бы сделка была заключена, то нефть стоила бы около $50 за баррель, то есть при нынешней стоимости Россия теряет $20-25 за баррель.

Экономист добавил, что теперь Россия и Саудовская Аравия ведут «войну на истощение».

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 18 марта нефть марки Brent стоила меньше $25 за баррель, обновив минимум с 2003 года.

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