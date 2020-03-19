Роскачество нашло в томатном соке пестициды

Роскачество провело проверку томатных соков на российском рынке, передает «Российская газета».

Был исследован томатный сок 39 торговых марок по цене от 29,90 до 220 рублей за литр.

Роскачество обнаружило следовые количества пестицидов соке восьми торговых марок, но, по мнению экспертов, «пестицидов в томатном соке бояться не стоит».

Использование консервантов и синтетических красителей в соках запрещено техническим регламентом Таможенного союза, тем не менее консерванты были обнаружены в томатном соке трех производителей.

Соки 6 торговых марок по качествам оказалось не соками — глюкозы и фруктозы в них было меньше, чем должно быть в томатном соке.

При этом эксперты уточнили, что вся проверенная экспертами продукция безопасна.